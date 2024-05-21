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Gündem
AA 21.05.2024 13:17

"6 Şubat depremlerinde milli yas ilan edilmedi" iddiası yalanlandı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya yer alan "6 Şubat depremlerinde milli yas ilan edilmedi" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

"6 Şubat depremlerinde milli yas ilan edilmedi" iddiası yalanlandı
[Fotograf: AA]

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 11 ilin etkilendiği büyük deprem felaketinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 6 Şubat 2023 tarihli genelgeyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.

 

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Deprem İletişim Başkanlığı
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