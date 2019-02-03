İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bu sabah Vahdettin Köşkü'nde, kahvaltıda bir araya geldi.

Daha sonra saat 16.30 sıralarında Vahdettin Köşkü'nden çıkarak İstanbul'da Tarihi Çengelköy Çınaraltı Çay Bahçesi'ne giden Cumhurbaşkanı Erdoğan burada vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada bir süre kendisine ikram edilenleri kabul etti. Vatandaşlarla birlikte çay içen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarihi Çengelköy Çınaraltı Çay Bahçesi'nde yaklaşık 1,5 saat İstanbullularla vakit geçirdi.

Kaynak: TRT Haber, AA