Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kısıklı'daki konutlarından Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Ürdün Kralı 2. Abdullah ile eşi Rania el Abdullah da köşke geldi.

Köşkün girişinde Ürdün bayrağı da göndere çekildi.

Köşkte kısa bir gezinti yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuk Kral'a köşkle ilgili bilgiler aktardı.

Boğaz manzarasına karşı sıcak bir sohbetin ardından Erdoğan ve Abdullah ailesi fotoğraf çektirdi.

Kral Abdullah'ın temaslarında Türkiye ile Ürdün arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirildi. Çeşitli alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı. İki ismin başta Filistin olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: TRT Haber, AA