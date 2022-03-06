Saldırıların acımasızlığı ve yıkımı, Ukrayna'da gittikçe artan bir şiddetle devam ediyor.

Türkiye ise silahların susması, krizin çözümü için diplomatik çabalarını sürdürüyor.

Erdoğan'dan kriz diplomasisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, barışın tesisi için art arda temaslarda bulunuyor.

Görüşme trafiğine ilişkin bilgilendirme İletişim Başkanlığı'ndan yapıldı.

Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ve son gelişmeler değerlendirildi. Erdoğan, barışın yeniden tesisi için ellerinden gelen tüm çabaları sürdüreceklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanyalı mevkidaşı Nauseda ile de görüştü. Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz ele alındı.

Bir görüşme de Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'le gerçekleşti. Liderler, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını ele aldı; iki ülke ilişkileri de konuşuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile de bir görüşme yaptı. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı dahil, bölgesel meseleler ve son gelişmeler ele alındı.

Erdoğan, Putin ile görüşecek

Erdoğan'ın telefon diplomasisi devam edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile kritik önemde bir görüşme gerçekleştirecek.