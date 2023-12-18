Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Macaristan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yılki 21. yurt dışı ziyaretini Macaristan'a yapacak.

Cumhurbaşkanı, Macar mevkidaşı Katalin Novak ve Başbakan Victor Orban ile görüşecek.

Gazze'deki son durum başta olmak üzere güncel siyasi ve diplomatik gelişmeler ele alınacak. İki ülke arasındaki işbirliği ve ekonomik ilişkiler masaya yatırılacak. Bu kapsamda, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplanacak.

Macaristan'la ticarette yeni hedef

İki ülke bakanları ilişkileri her yönüyle değerlendirerek yeni anlaşmalara imza atacak. Anlaşmalarla, işbirliğinin artması özellikle ikili ticaretin ivme kazanması bekleniyor.

İki ülkenin öncelikli hedefi, bu yılın ilk 10 aylık döneminde 3,3 milyar dolar

olan ticaret hacmini ilk aşamada 6 milyar dolara çıkarmak. Sonraki aşamada, 10 milyar dolarlık ticarete ulaşmak için atılabilecek adımlar da değerlendirilecek. İki ülke, enerji alanında önemli projeler hayata geçirecek.

Bu yıl imzalanan anlaşma kapsamında 2024'ten itibaren Türkiye Macaristan'a doğal gaz ihraç edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 Aralık'taki ziyareti, iki ülke arasında tarihi bir güne denk geliyor. Türkiye ile Macaristan arasında 18 Aralık 1923'te İstanbul'da imzalanan Dostluk Antlaşması 100. yılını doldurmuş olacak.