İyi Parti'de istifalar ardı ardına geldi

İyi Parti'de yaprak dökümü sürüyor. Üst yönetimdeki istifa dalgası teşkilatlara da yayıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi İyi Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan ve 5 meclis üyesi, partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Açıklamada, "Hür ve müstakil’ olarak İyi Parti’den istifa ediyoruz" ifadesi yer aldı. "Söylem ve eylemleriniz güven vermiyorsa orada ilkeli siyasetten bahsedemeyiz" denildi.

İstifa açıklamasıyla İyi Parti'nin, 2019'da büyükşehir belediye meclisinde 12 olan üye sayısı 4'e düştü.

İstanbul İl Başkan Yardımcısı Koçtürk istifa etti

İyi Parti'de bir istifa da İstanbul il yönetiminden geldi. İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cem Koçtürk "İhtiraslar, ayak oyunları, basiretsizlikler bıktırdı" diyerek İyi Parti'den ayrıldığını açıkladı.

Son dönemde artan istifalara ilişkin de yorum yapan Koçtürk, "Asıl sorun parti içindeki menfaate dayalı ekipleşen yapıda" dedi.

İyi Parti'de bir istifa haberi de İzmir'den geldi. 2019 yerel seçimlerinde Bornova ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliği, aynı zamanda da grup başkanvekilliği görevini üstlenen Kemal Sevinç istifa ettiğini açıkladı.

İstifa gerekçelerinden birinin İyi Parti'nin merkez parti ekseninden uzaklaşan bir tutum izlemeyi tercih etmesi olduğunu belirterek, "Parti topluma gereken güveni vermiyor" dedi.

Diyarbakır'da toplu istifa

İyi Parti Diyarbakır teşkilatından da 12 bin 750 üye toplu olarak istifa etti.

İstifa açıklamasını İyi Parti Diyarbakır İl Başkanı Vejdin Ensarioğlu yaptı. Açıklamasında, "Yoluna hür ve müstakil devam edeceğini söyleyen İyi Parti, 'hür ve müstakil' görüşlere tahammül edemiyor" dedi.

İyi Parti'nin Meclis grubunda da kan kaybı yaşanıyor. Son olarak, İstanbul milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun istifası ile partinin Meclis'teki sandalye sayısı 39'a düştü.