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Gündem
AA 17.12.2023 22:57

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank'ı kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Voleybol FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde kupayı kazanan Eczacıbaşı Dynavit ile ikinci olan VakıfBank'ı tebrik etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank'ı kutladı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "FIVB Kadınlar Voleybol Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda şampiyon olan Eczacıbaşı Dynavit'i ve dünya ikincisi olan Vakıfbank'ı yürekten kutluyorum. Uluslararası arenada iki Türk takımının final mücadelesini izlemek göğsümüzü kabarttı" ifadelerini kullandı.

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Numan Kurtulmuş Voleybol
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