Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 10.00'da Macaristan'a hareket etmesi bekleniyor.

Başbakanlık ofisinde resmi törenle karşılanacak Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader ve Başbakan Victor Orban ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na katılacak. Erdoğan ve Orban, iki ülke arasında bazı anlaşmaların imzalanmasının ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Macar ve Türk iş adamlarıyla da bir araya gelecek Erdoğan, Gül Baba Türbesini ve Türbe kompleksindeki "Minyatürlerle Osmanlı Devri Türk Okçuluğu" sergisini ziyaret edecek.

Kaynak: TRT Haber