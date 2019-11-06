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Oktay: Türkiye bütçesi, bölgesinde ve dünyada sözü dinlenen dünyanın ilk 20 ekonomisinden biri06 Kasım 2019 Çarşamba 22:45 - Son Güncelleme 06 Kasım 2019 Çarşamba 22:51
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "2020 bütçesi kabuğunu kırmış, küresel bir güç haline gelmiş, bölgesinde ve dünyada sözü dinlenen dünyanın ilk 20 ekonomisinden biri olan Türkiye'nin bütçesidir." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "2020 bütçesi, 2018 yılında Türkiye üzerinden ekonomi üzerinden oynanmak istenen oyunun tutmadığını, Türkiye ekonomisinin diz çöktürülemediğini, velhasıl belli merkezlerin hüsrana uğradığının adıdır." açıklamasını yaptı.
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