Gündem

Oktay: Türkiye bütçesi, bölgesinde ve dünyada sözü dinlenen dünyanın ilk 20 ekonomisinden biri

06 Kasım 2019 Çarşamba 22:45 - Son Güncelleme 06 Kasım 2019 Çarşamba 22:51

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "2020 bütçesi kabuğunu kırmış, küresel bir güç haline gelmiş, bölgesinde ve dünyada sözü dinlenen dünyanın ilk 20 ekonomisinden biri olan Türkiye'nin bütçesidir." dedi.