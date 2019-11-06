3 Aralık 2012'de Meclis basın toplantısı salonunda, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, bir grup tıp fakültesi öğrencisi ile basın toplantısı yaptı.

Onlardan biri Özge Aydın'dı, istekleri, tutuklu arkadaşlarının serbest bırakılmasıydı.

Özge Aydın o gün terör örgütüyle bağlarının olmadığını söylemişti. Ancak yıllar sonra PKK/YPG'li bir terörist olarak Suriye'de etkisiz hale getirildi.

600 bin lira ödülle aranıyordu.

Şu an CHP Genel Başkan Yardımcısı olan Veli Ağbaba görüntülerin ortaya çıkmasının ardından yaptığı açıklamada, teröristin o dönemde öğrenci olduğunu bildiğini söyledi.

Kaynak: TRT Haber