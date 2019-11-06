İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin eşinin yakalanmasına ilişkin İngilizce paylaşımda bulundu.

Altun açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin eşi de dahil olmak üzere bütün aile üyelerini gözaltına almış bulunmaktadır. Terör örgütlerinin peşine düşme kararlılığımızdan şüphe edenlerin, Türkiye'nin DEAŞ, PKK, YPG ya da diğer terör örgütlerine mensup teröristleri yakalamadaki başarılı siciline bir kez daha göz atması gerekir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ankara Üniversitesi (AÜ) İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'nde yaptığı konuşmada, Bağdadi'nin hanımının yakalandığını şu sözlerle duyurmuştu:

"Amerika 'Bağdadi kendini tünelde imha etti'... Bununla biliyorsunuz çok ciddi kendilerine göre bir iletişim kampanyası başlattılar. Biz de hanımını yakaladık ama bakın biz bir yaygara yapmadık. İlk defa şimdi, bugün açıklıyorum."

Kaynak: TRT Haber