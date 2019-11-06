Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Üniversitesi (AÜ) İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'nde yaptığı konuşmada Ebubekir el-Bağdadi'nin eşinin, kız kardeşinin ve eniştesinin Suriye'de yakalandığını açıklamıştı.

Türkiye, DEAŞ ile mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin aile üyeleri tek tek yakalanıyor.

Bağdadi'nin kız kardeşi, kız kardeşinin kocası, gelini, bir erkek yakınları ile 5 torunu gözaltına alındı. Kız kardeşi ve yanındakilerin 9 ay önce sahte kimlikle İğde kampına gelip kayıt yaptırdıkları ve burada kalmaya başladıkları ortaya çıktı.

Kız kardeşi, Bağdadi'nin abisi olduğunu kabul ederken, örgüt ile ilişkisi olduğunu reddetti, örgütte görev almadığını ileri sürdü.

Şimdi aynı kampa başka gelen olup olmadığı araştırılıyor. Gözaltına alınanların örgüt bağlantıları ve telefonlarının da incelemesi sürüyor.

Bağdadi'nin kardeşi yakalandı. İlk sorgusunda sahte kimlikle İğde kampına gelip kayıt yaptırdıklarını ve orada kaldıklarını anlattı. Detayları @trthaber muhabiri Şahin Karamanlı aktardı. pic.twitter.com/WBMv4tH555 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 6 Kasım 2019

"DEAŞ gibi terör örgütleri proje ürünü"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam'ın adını kullanan El Kaide, DEAŞ gibi terör örgütlerinin proje ürünü olduklarına dikkat çekti.

Erdoğan, "İslam'ın adını kullanarak terör faaliyeti yürütenlerin tamamının üzerini kazıyın altından ne çıkacaktır? İslam düşmanları çıkacaktır. El Kaideyi ve onun ikizi DEAŞ'ı kimlerin kurdurduğunu, kimlerin kullandığını, kimlerin yönlendirdiğini bizzat kendi ağızlarından dinliyoruz, takip ediyoruz. Hepsi bizim arşivlerimizde, sesli görüntülü var... Boko Haram dediğimiz yapıların hepsi de proje ürünü organizasyonlardır." dedi.

"Kimse İslami terör ifadesi kullanamaz"

"Müslüman'dan terörist olmaz" diyen Erdoğan, İslami terör ifadesini kullanan batıya tepki göstererek, Batının önce aynaya bakması lazım. Eğer terörist arıyorsanız onlar sizde. Batının birçok ülkesinde teröristler cirit atıyor. PKK oralarda, PYD oralarda YPG oralarda, DEAŞ oralarda, FETÖ oralarda, hepsi orada kol kola, el ele batının sokaklarında caddelerinde terörist başı ilan ettikleri o teröriste rağmen onun paçavraları ile birlikte dolaşıyor, Müslüman ne sapkın davanın peşinden gidebilir ne de masum kanı dökebilir, kimse İslami terör ifadesi kullanamaz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber