Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

İlahiyat mezunları öğretmen olmak için gayret etmiyor. İmam hatiplerde Kur'an dersleri boş geçiyor.

"Dindar bir gençlik, dindar bir nesil sizin ellerinizde yetişecek"

Dindar gençlik dedim bana imam hatipler bile saldırdı. Bugün yine aynısını söylüyorum, dindar bir gençlik, dindar bir nesil sizin ellerinizde yetişecek. "Dindar neslin olduğu bir ülkede, inanıyorum ki tüm manevi değerler bir anda yüksek bir sıçrama yapacak ve birbirini menfaat, makam, mevki için değil Allah için seven bir millet ortaya çıkacaktır. Tek parti döneminde milletimiz ile inancı arasındaki irtibatı cenaze yıkama seviyesine düşürdüler.

Türkiye yeniden İslam coğrafyasının umudu haline gelmişse verdiğimiz mücadelenin çok büyük katkısı var.

"Dik durmaya mecburuz"

Yedi düvel üzerimize saldırıyor. Peki onlar üzerimize saldırıyor diye biz geçmişte olduğu gibi sünepe durumuna geçip, yanaklarımızı çevirip 'tokatlayın' diyecek miyiz? Diyemeyiz. Onun için dik durmaya mecburuz. Savunma sanayiinde yüzde 20 olan yerlilik oranını yüzde 70'lere taşıdık. Dost bildiklerimiz bize SİHA, İHA vermiyordu. Şimdi biz kendimiz yapıyoruz, mühimmatını kendimiz üretiyoruz.

"Bağdadi'nin hanımını yakaladık"

Bağdadi kendini imha etti, ciddi iletişim kampanyası başlattılar. Biz de hanımını yakaladık ilk defa bugün açıklıyorum. Aynı şekilde kız kardeşini, eniştesini Suriye tarafında yakaladık. Şuanda biz bu noktada çalışmalarımızı en güçlü şekilde sürdürüyoruz ve devam edeceğiz. Şu anda terör örgütü ile verdiğimiz mücadele hiçbir dönemde olmadığı kadar güçlü şekilde devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber