Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Güvenli Bölge tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulduğu kaydedildi.

PKK/YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekat Bölgesine yönelik tacizlerinin sürdüğünün belirtildiği açıklamada, teröristlerin çoğunluğu havan ve tanksavar roketi olmak üzere son 24 saatte 11 taciz ve saldırı gerçekleştirdiği ifade edildi.

TSK tarafından Güvenli Bölge tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK/YPG’li teröristlerin ise Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik tacizleri sürüyor. Teröristler çoğunluğu havan ve tanksavar roketi olmak üzere son 24 saatte 11 taciz/saldırı gerçekleştirdi. pic.twitter.com/hqhdY2yYaZ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 6, 2019

Kaynak: TRT Haber