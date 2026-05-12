Gündem
TRT Haber 12.05.2026 16:47

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Kazakistan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Kazakistan’a gidecek. Erdoğan, yoğun diplomasi trafiği kapsamında Astana’daki ikili görüşmelerin ardından Türkistan’da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Liderler Zirvesi’ne katılacak.

AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teşkilat mensuplarına hitap etti.

Konuşmasında, Cumhurbaşkanı Tokayev’in davetine icabetle Kazakistan’a gideceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Astana’da inşallah ilk önce Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin altıncı toplantısını gerçekleştireceğiz. Ardından 15 Mayıs’ta Türk Devletleri Teşkilatımızın gayriresmi zirvesine iştirak etmek üzere Türkistan şehrine geçeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'nde Gençlik Şöleni'ne katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Mayıs tarihinde Kazakistan dönüşünde Kocaeli’nde AK Parti Gençlik Kolları'nın düzenlediği Gençlik Şöleni’nde gençlerle buluşacağını belirterek, "Türk gençlerini cumartesi günü Turka Kocaeli Stadyumu’ndaki büyük şölenimize davet ediyorum" dedi.

Kazakistan Recep Tayyip Erdoğan
