Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ATO Congresium'da düzenlenen resepsiyonuna katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

AK Parti 18 yaşına ulaştı. Partimiz artık yeni bir safhaya geçmiştir. Elbette bu uzun ve kutlu yolculukta davanın yükünü kaldıramayanlar olmuştur. Bu kutlu çatının altından ayrılanların hiçbirinin esamesi şimdiye kadar okunmamıştır, şimdiden sonra da okunmayacaktır.

"Demokrasi ve ekonomide cumhuriyet tarihindeki en büyük atılımı AK Parti yaptırmıştır"

AK Parti organik bir partidir. Yani AK Parti kulağına üflenen suflelere kapalı olarak yola devam etmiştir. AK Parti ancak kendisi gibi olmaktan çıktığında misyonunu kaybeder. Bu çatının altından ayrılanlar gibi milletle irtibatını kaybederek yolunu şaşırdığı gün AK Parti'nin de vadesi dolmuş demektir. Bu ülkedeki aklı ve vicdanı olan herkes şunu bilir: Bu ülkeye demokrasi ve ekonomide cumhuriyet tarihindeki en büyük atılımı AK Parti yaptırmıştır.

Türkiye'nin dört bir yanını bu otobanlarla bu yollarla, bu havalimanlarıyla biz süsledik.

"Doğu Akdeniz'de haklarımızı korumaya devam edeceğiz"

Doğu Akdeniz'deyiz ana muhalefet lideri bunları görmüyor. Bayrağımızı görmedin mi? Doğu Akdeniz'de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çekinmek, korkmak yok. Haklarımızı biliyoruz. Haklarımızı korumaya devam edeceğiz.

"Masada da sahada da sözünü söyleyen ve netice alabilen bir Türkiye var"

Kuruluştan bu yana tarihimize baktığımızda başarılarla dolu bir geçmiş görüyorum. Kim kimdir milletin bilmesi lazım. Pek çok kesimle uğraşmak zorunda kaldık. Hamdolsun milletimize verdiğimiz sözleri aksatmadık. Bu ülkeye karşı tuzak kurmak artık eskiden çok daha maliyetlidir. Masada da sahada da sözünü söyleyen ve netice alabilen bir Türkiye var. Masada ve sahada netice almak için arkanızda güç olması gerekir. Türkiye artık birinci lige çıkmıştır.

"Yeterki bu millet ayakta kalsın, namerde muhtaç olmasın"

2023 hedeflerimizi açıkladıktan sonra başımıza gelmeyen kalmadı. Tüm bu saldırıları milletimizle birlikte göğüsledik, hepsini de püskürttük. Milletimizle yürümeye devam ettik. Savunma sanayiinde yüzde 70 yerli üretim yapabiliyoruz. Nereden nereye. Bunlar durup dururken olmadı. Biz bunu gerçekleştirdik. Bizim manifestomuz uygulamadır. Bu sürecin bir maliyeti olmuştur. Ama istikbalimizi kurtardığımızı düşündüğümüzde bu bedelin bir önemi yoktur. Ülkemizin ve milletimizin bekası için canını ortaya koymuş bir kadro olarak daha büyük bedelleri ödemekten de asla çekinmeyiz. Yeter ki bu millet ayakta kalsın, namerde muhtaç olmasın.

"Cumhur İttifakını diri tutmaya, dik tutmaya da gayret edeceğiz"

Önümüzdeki dönem çok daha fazla çalışma dönemidir. Bizim en büyük gücümüz davamıza olan inancımız ve insan varlığımızdır. Partimize gönül vermiş hizmete talip herkese bizim kapılarımız sonuna kadar açıktır, açık kalacaktır. Büyük Kongre sürecimiz bunun için fırsattır. Cumhur İttifakını diri tutmaya, dik tutmaya da gayret edeceğiz. Çok partili siyasi hayatımızda ilk defa çıkara dayalı olmadan sadece millet faydası için ittifak kurulabileceğini göstermiş olduk.

"Milletimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine sahip çıkmıştır"

Yakında Cumhurbaşkanlığı hükümetin sisteminde geçen bir yılı milletimizle paylaşacağız. Yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatacağız. Milletimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine sahip çıkmıştır. Bu yolda bizimle yürümeye devam etmiştir. Her yenilik gibi bu sistemin de geliştirilmesi gereken yönleri vardır., olacaktır. Aksayan yönleri var mı yok mu arkadaşlarımızla konuştuk. İlgili tüm teklifler alınarak kapsamlı bir çalışma yapıldı. İlk fırsatta bunları inceleyerek sistemi geliştirecek adımlar atacağız.

"Daha çok çalışma, mücadele etme sorumluluğuyla karşı karşıyayız"

Ülkemizde pek çok önemli konu gündemde. Milletimize yaptığımız çok büyük hizmetler var. Bölgesel ve küresel mücadelelerdeki eksikliklerimizin farkındayız. Ama sadece detaylara odaklanmak bizleri yanıltır. Daha çok çalışma, mücadele etme sorumluluğuyla karşı karşıyayız. Bu kadro mücadele etmekten kaçınmamıştır. 2071'e giden yolda aynı iradeyi göstermeye devam edeceğiz. AK Parti'nin içeriğinde yıllar geçtikçe büyüyen, yenilenen ve kucaklaşan bir parti olması yatmaktadır.

"Terörle mücadelemiz devam edecek"

Terörle mücadelede başarımızı görüyorsunuz. İnlerine gireceğiz dedik ve girdik. Kahraman mehmetçiğimiz başarısını yurt içinde ve yurt dışında sürdürmeye devam edecek.

Kaynak: TRT Haber