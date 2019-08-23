Kırıkkale'de 38 yaşındaki Emine Bulut, 4 yıl önce boşandığı eşi tarafından, 10 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklanarak öldürülmüştü.

Genç kadının hastanedeki son görüntülerinde yer alan "Ölmek istemiyorum" sözleri ile kızının "Anne lütfen ölme" cümlesi herkesi derinden etkiledi, vahşi cinayete tepki üstüne tepki geldi.

AK Parti: Bu büyük bir toplumsal yaradır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK sonrası yaptığı açıklamada cinayetin büyük bir toplumsal yara olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Kadına yönelik bir şiddet olduğu zaman yeri göğü inletmemiz lazım. Görüntülerin yayımlanması da bir başka vahşettir. Cumhurbaşkanımız bu konuda hassasiyetinin altını çizdi. Bakanlığımız müdahil olacak, en yüksek ceza temennimiz. Üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmeye hazırız. Her türlü şiddet kültürü toplumda mahkum edilmelidir. Bu konu toplumsal düzeyde bir duyarlılık ve hassasiyetle dönüşmelidir."

Aile Bakanlığı olaya müdahil oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, olaya müdahil olduğunu açıklayarak, saldırganın en ağır cezayı alması için uğraşacaklarını dile getirdi.

Bakanlık yaptığı açıklamada, talihsiz kadının son görüntülerinin paylaşılmasıyla ilgili de duyarlılık beklendiğini, yargı sürecinin ve çocuğun psikolojik, sosyal durumunun takipçisi olacaklarını belirtti.

Bakan Gül: Hak ettiği cezanın gecikmeksizin verileceğine inancım tamdır

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de cinayetle ilgili açıklama yaptı.

Hukuki sürecin devam ettiğini vurgulayan Bakan Gül, "Yargı makamları tarafından caniye hak ettiği cezanın gecikmeksizin verileceğine inancım tamdır" dedi.

Diyanet: Hunharca bir cinayet işlendi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da cuma hutbesinde Emine Bulut cinayetinin "hunharca işlenmiş bir cinayet olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

"Herkes bilmelidir ki her ne sebeple olursa olsun bir kadının şiddete maruz bırakılması ve canına kıyılması en büyük zulümdür. İslam ve insanlıkla asla bağdaşmayan büyük bir günahtır. Dinimizde kadının canı, onuru ve hakları dokunulmazdır ve emanettir. Nitekim Efendimiz aleyhissalatu vesselam 'Sizin en hayırlınız, eşine karşı en hayırlı olanınızdır' buyurmuştur. Diğer taraftan mümin 'elinden ve dilinden hiç kimsenin zarar görmediği kişidir'. Bir daha bu tür acı olayları milletimize yaşatmamasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Son sözü tüm kadınlarımızın ortak çığlığı olmuştur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Bulut'un fotoğrafını paylaşan Kemal Kılıçdaroğlu, genç kadının son sözünün "Ölmek istemiyorum" olduğuna dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Emine Bulut’un son nefesinde evladına söylediği 'Ölmek istemiyorum' sözleri, bugüne kadar kadına yönelik şiddete kurban verdiğimiz tüm kadınlarımızın ortak çığlığı olmuştur. Bu trajedilerin son bulması için gerekli yasal düzenlemeler bir an önce yapılmalı, kadına yönelik şiddet son bulmalıdır."

Spor kulüplerinden tepki

Spor camiası da vahşi cinayete sert tepki gösterdi. Başta Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere çok sayıda spor kulübü sosyal medya hesaplarından yaşanan cinayeti sert bir şekilde kınadı.

Kaynak: TRT Haber, AA