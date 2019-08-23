Yılların siyasetçisi CHP Antalya milletvekili Deniz Baykal, yemin töreninin ardından ilk kez TBMM'deydi.

Meclis'e özlem

Baykal, yoğun tedavinin ardından Meclis'te makam odasında çalışmalarına başladı, akıcı konuşmasıyla dikkat çekti. Meclis'e, siyasete olan özlemini anlattı:

"Bekliyorum bir an önce Meclis açılsın, grup toplantıları başlasın. Grup toplantılarına katılmayı özlüyorum. Bir engel çıkmazsa inşallah grup toplantısına gireceğim yerimi alacağım."

Yanında tedavi sürecini bizzat yöneten oğlu Profesör Ataç Baykal da vardı.

"Şimdi oturup baş başa konuşmayacağız da ne zaman konuşacağız?"

CHP'li Baykal, gündemin sıcak başlıklarını değerlendirdi. Suriye sorunun çözümü noktasında tüm partilerin birlikte hareket etmesi gerektiğini şu sözlerle dile getirdi:

"Şimdi oturup el ele baş başa konuşmayacağız da ne zaman konuşacağız kardeşim? Bir an önce gecikmeden, olmadık şeylere takılmadan, işin büyüklüğünü düşünerek derhal herkesin harekete geçmesi lazım."

Baykal, Türkiye'de siyasetin gerilimden uzak tutulması gerektiğini söyledi.

Kaynak: TRT Haber