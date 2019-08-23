CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Vatan sevgisi bir kişinin tekelinde değildir. Vatan sevgisi demokrasiye inanmak demektir" dedi.

Kılıçdaroğlu, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde halka hitap etti.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının satır başları şöyle;

"Milliyetçilik vatanını sevmektir, bayrağını sevmektir, bütün vatandaşlarını sevmektir. Milliyetçilik vatanın her çakıl taşına sahip çıkmaktır. Vatan sevmek başka bir şeydir. Bayrağı sevmek başka bir şeydir ona inanmak başka bir şeydir. Vatan sevgisi bir kişinin tekelinde değildir. Bu ülkede 82 milyon vatandaşın 82 milyonunun yüreğinde vatan da vardır bayrak da vardır. Biz ayrım yapmayız. Ayrıca vatanı sevmek demokrasiye inanmak demektir. Her insanın düşüncesine saygı duymak demektir. Sen demokrasiye darbe yapacaksın sonra bana edebiyat yapacaksın, yemezler."

Kaynak: TRT Haber