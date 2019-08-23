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AK Parti MKYK Toplantısı sona erdi
23 Ağustos 2019 Cuma 15:12 - Son Güncelleme 23 Ağustos 2019 Cuma 18:38
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı saat 15.10'da başladı.
Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, 2 saat 25 dakika sürdü.
Kaynak: TRT Haber
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