Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kırıkkale'de Emine Bulut'un boşandığı eşi tarafından öldürülmesiyle ilgili, "Hukuki süreç devam etmektedir, yargı makamları tarafından caniye hak ettiği cezanın gecikmeksizin verileceğine inancım tamdır." ifadelerini kullandı.

Olay

Kırıkkale'de 18 Ağustos günü F.Bulut, Menderes Caddesi'nde bir lokantada karşılaştığı boşandığı eşi Emine Bulut ile tartıştı.

Daha sonra F.B, eski eşini 10 yaşındaki kız çocuğunun yanında boğazından bıçakladı.

Ağır yaralanan kadın ile fenalaşan çocuğu Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Emine B, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan F.B, Bahşılı ilçesi girişinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: TRT Haber