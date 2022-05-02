Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı.

Namazın ardından basın mensuplarıyla bayramlaştı ve gündeme ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Dini bayramlarımız kardeşliğin birliğin beraberliğin tavan yaptığı günlerdir. Buna çok çok muhtaç olduğumuz dönemdeyiz ve böyle bir dönemde şuanda hamd olsun İstanbulumuzun en büyük camiinde bir araya geldik.

Burada kardeşliğimizi teyit ediyoruz. Rabbim bu birlikteliğimizi daim kılsın. Sıkıntıları yaşadığımız bir dönemdeyiz. Rabbim kardeşliğimizi ziyade eylesin ve bu dua bu temenni iiçerisinde nice bayramlara kavuşmayı rabbim bizlere lütfetsin.

İnşallah bir dahaki bayramı bir taraftan Çamlıca bir taraftan şimdi Barbaros Hayreddin Paşa Camii de inşallah yetişir orada da bu bayram namazları kılmayı lütfetsin. Bu gayret içerisinde yolumuza devam edeceğiz.

Biz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız kardeşliğimizin ziyade olması için de dualarımıza devam edeceğiz. Sizler de bizlere dua edin. Bizler de sizlere dua ediyoruz. Rabbimin lütfu ila bu işleri başaracağız.

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