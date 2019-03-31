Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Milletimiz iradesini oldukça yüksek katılım oranıyla sandığa yansıttı"

Türkiye, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerini demokratik bir olgunluk içinde tamamlamıştır. Milletimiz bir kez daha iradesini oldukça yüksek bir katılım oranıyla sandığa yansıtmıştır. Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize, şehirlerimize, mahallelerimize hayırlı olmasını Allah’tan diliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize, şehirlerimize, mahallelerimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum.https://t.co/Am42YUWbCG pic.twitter.com/CYgizRx4jX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 31 Mart 2019

Artık yavaş yavaş şekillenmeye başlayan sonuçlara göre şehirlerimizi yönetme sorumluluğunu üstlenecek olan il, ilçe tüm belediye başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, il genel meclisi üyelerimiz ve bu arada da mahalle ve köylerimizde göreve gelen muhtarlarımız görevlerini üstlenecekler. Hepsini tebrik ediyorum.

"Balkon konuşmamızı yaparak seçim sonuçlarını Ankara’da değerlendireceğim"

Biraz sonra Ankara’ya hareket edeceğim. Genel merkezimizde artık geleneksel hale gelmiş olan balkon konuşmamızı yaparak seçim sonuçlarını Ankara’da değerlendireceğim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biraz sonra Ankara'ya hareket edeceğim ve genel merkezimizde artık geleneksel hale gelmiş olan balkon konuşmamızı yaparak seçim sonuçlarını Ankara'da değerlendireceğim.https://t.co/Am42YUWbCG pic.twitter.com/JsFAwhQm9d — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 31 Mart 2019

Sonuçlar göstermektedir ki bu seçimlerden AK Parti olarak tıpkı 3 Kasım 2002 seçimlerinden bu yana hep olduğu gibi yine açık ara birinci parti olarak çıktık. Cumhur İttifakı’ndaki Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte ittifaklar bazında da birinci olduk.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu seçimlerden AK Parti olarak, tıpkı 3 Kasım 2002 seçimlerinden bu yana hep olduğu gibi yine açık ara birinci parti olarak çıktık.https://t.co/Am42YUWbCG pic.twitter.com/se20oFtWxW — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 31 Mart 2019

"Her kazanç ve her kayıp milletimizin takdiridir"

AK Parti ve Cumhur İttifakı açısından kazanılan ve kaybedilen belediye başkanlıkları elbette olmuştur. Her kazanç ve her kayıp milletimizin takdiridir. Bu da tabii demokrasinin bir gereğidir. Kabullenilmesi gereken bir gerektir. Kazandığımız yerlerde milletimizin gönlüne girdiğimizi, kaybettiğimiz yerlerde de bu konuda yeteri kadar başarılı olamadığımızı kabul edecek, buna göre hareket tarzımızı da belirleyeceğiz.

“Beka mesajımızı milletimizin gayet iyi algıladığını görüyorum”

Burada özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizdeki seçim sonuçlarını çok ama çok önemli görüyorum. Seçim kampanyamız boyunca birilerinin Kürt vatandaşlarımızın oylarını ipotek altına alma, iradelerine pranga vurma çabalarına hep dikkat çekmiştik. Zira dolaştığım Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yaptığım mitinglerde bunlara çok açık ve net vurgu yapmıştım. Bu sonuçlar Kürt kardeşlerimin iradelerini, ne terör örgütüne ne de terör örgütünü arkalarına alarak ortaya çıkanlara teslim etmeyeceğini göstermiştir.

Aynı şekilde diğer şehirlerimizde de arkasında hangi pazarlıklarının olduğu ittifaklarla milletimiz yönlendirilmeye çalışılmıştır. Genel hatları itibarıyla sonuçlar, bu çabaların amacına ulaşamadığını işaret ediyor. Beka meselesi konusunda verdiğimiz mesajın milletimiz tarafından da gayet iyi algılandığını görüyorum. Özellikle de Güneydoğu, Doğu ve diğer illerimizdeki bütün mitinglerimde bunları hep görüntülü olarak yayınladım.

“81 vilayetimizdeki her bir vatandaşımıza teşekkür ediyorum”

Milletimizin birliğini, beraberliğini bozarak ülkemize diz çöktürmeye çalışanlar bir kez daha hüsrana uğramıştır. Bu onurlu duruşları sebebiyle 81 vilayetimizdeki her bir vatandaşımıza teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin birliğini, beraberliğini bozarak ülkemize diz çöktürmeye çalışanlar, bir kez daha hüsrana uğramıştır.https://t.co/Am42YUWbCG pic.twitter.com/80eia98flU — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 31 Mart 2019

“Önümüzde 4 buçuk yıla yakın kesintisiz bir icraat dönemi var”

Ülkemizde bundan sonraki seçimler inşallah 2023 yılının Haziran ayında olacaktır. Bir başka ifadeyle önümüzde 4 buçuk yıla yakın kesintisiz bir icraat dönemi var. Artık sık sık seçimlerle iç içe olmayacağız. Şimdi hep önümüze bakacağız ve Türkiye’de ekonomisiyle, siyasetiyle, özellikle savunma sanayisiyle, yatırımlarla, üretimlerle nasıl meşgul olacağız ve adımlarımızı da buna göre atacağız.

“Gündemimizde çok önemli bir reform programı var”

Cumhurbaşkanı olarak şahsım yürütme görevinde, Meclis’teki milletvekillerimiz yasama vazifesinde işbirliği içinde ülkemizi hedeflerine ulaştırmak için gece gündüz çalışacağız. Bu seçimlerde seçilen belediye başkanlarımız şehirlerini 5 yıl idare edeceği gibi, biz de ülkemizi yönetmeyi sürdüreceğiz.

Gündemimizde çok önemli bir reform programı var. Türkiye olarak serbest piyasa ekonomisi kurallarından taviz vermeden kendi hedeflerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz güçlü ekonomi programını dikkatle hayata geçireceğiz. Artık bizim için ekonomide reformların hayata geçirileceği büyük ve güçlü Türkiye hedefine tavizsiz şekilde odaklanacağımız uzun bir dönem var.

Bölgemizde yaşanan istikrarsızlıkların, ülkemizde oluşturduğu tehditleri hem diplomasi kanallarını hem askeri gücümüzü kullanarak ortadan kaldırmayı sürdüreceğiz. Özellikle terör örgütlerine nefes aldırmadan, ülkemizi ve bölgemizi bir huzur adası haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Küresel ve bölgesel düzeyde büyük değişimlerin yaşandığı bir dönemde ülkemizin 2023 hedeflerine doğru adım adım ilerlemesi için gece gündüz çalışacağız.

“Yolda sayın Bahçeli’ye ve mesai arkadaşlarına teşekkür ediyorum”

Seçim sonuçlarının bir kez daha ülkemize ve şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Özellikle de Cumhur İttifakı olarak çıktığımız bu yolda sayın Bahçeli’ye ve mesai arkadaşlarına, birlikte çalışma yürüten benim mesai arkadaşlarıma özellikle teşekkür ediyorum. Bunun yanında tabii ki partimin bütün ilgili birimlerinde, genel merkez, il, ilçe, belde bütün teşkilatlarımızda çalışan ve şu ana kadar ve bu gece de sabaha kadar, bu çalışmaları yürüten yol arkadaşlarıma şahsım, partim ve milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. Yorucu bir maraton oldu ve bu yorucu maratonda arkadaşlarım gece demediler, gündüz demediler, bu çalışmaları yürüttüler. Onun için kendilerine teşekkür ediyorum. Tabii daha yürüyecek çok yolumuz var, bu millete düşecek çok alın terimiz var. Bu millet için, bu vatan için biz, fedai can etmek üzere bu yola koyulduk ve ben ekranları başında bizi izleyen tüm milletime kalbi şükranlarımı özellikle arz ediyorum ve geceniz mübarek olsun diyorum.

Kaynak: TRT Haber