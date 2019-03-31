Şırnak, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandığa gitti.

Sandıkların yüzde 94,58'si açıldı.

Kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 61,88'ini alan AK Parti adayı Mehmet Yarka seçimi kazandı. Oyların yüzde 1,78'ini CHP aday Osman Can, yüzde 35,04'ünü de HDP adayı Hişar Ocal aldı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, 32 ilde oy verme işlemi 07.00'de başladı, saat 16.00'da sona erdi. Diğer illerde de saat 17.00 itibarıyla oy verme işlemi tamamlandı.

Seçmenler, Türkiye genelinde kurulan 194.678 sandıkta oylarını kullandı. Şırnak'ta ise 38 bin 476 seçmen yerel yöneticilerin seçmek için oylarını kullandı.

AK Parti oylarını artırdı

Bir önceki yerel seçimde yüzde 17,07 oy alan AK Parti, oylarını büyük oranda yükseltti ve yüzde 61,80 oy aldı.

Eski adıyla Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) olan HDP ise bir önceki seçimde oyların yüzde 74,76'sını alırken bu seçimde yüzde 35,04 oy aldı.

AK PARTİ

Mehmet Yarka: Yüzde 61,80

HDP

Hişar Ocal: Yüzde 35,04

CHP

Osman Can: Yüzde 1,78

Diğer

Yüzde 3,31

Kaynak: TRT Haber