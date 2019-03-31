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Binali Yıldırım'dan "teşekkür konuşması" paylaşımı

31 Mart 2019 Pazar 20:43 - Son Güncelleme 31 Mart 2019 Pazar 20:44

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Twitter’dan, “31 Mart teşekkür konuşması” ile ilgili bir fotoğraf paylaştı.

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandığa gitti. Oylar sayılmaya devam ederken, Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Twitter üzerinden bir fotoğraf paylaştı. Yıldırım’ın elindeki kağıtlarda “31 Mart teşekkür konuşması” başlığı dikkat çekti. pic.twitter.com/qPuE7b8cKP — Binali Yıldırım (@BY) 31 Mart 2019

İstanbul’da şu anda sandıkların yüzde 80,46’sı açıldı. Açılan sandıkların sonuçlarına göre, Cumhur İttifakı yüzde 50,12, Millet İttifakı yüzde 47,33 oy aldı. Kaynak: TRT Haber Etiketler: Cumhur ittifakı binali yıldırım 31 mart

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