Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandığa gitti. Oylar sayılmaya devam ederken, Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Twitter üzerinden bir fotoğraf paylaştı.
Yıldırım’ın elindeki kağıtlarda “31 Mart teşekkür konuşması” başlığı dikkat çekti.
31 Mart 2019
İstanbul’da şu anda sandıkların yüzde 80,46’sı açıldı. Açılan sandıkların sonuçlarına göre, Cumhur İttifakı yüzde 50,12, Millet İttifakı yüzde 47,33 oy aldı.
Kaynak: TRT Haber