Ankara'da, sandıkların kapanmasının ardından yapılan sayımlarda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın oy kullandığı Çankaya'daki Ahmet Andiçen İlkokulundaki sandıkta en fazla oyu CHP aldı.

Oktay'ın oyunu kullandığı 3054 numaralı sandıkta kullanılan 312 oydan 307'si geçerli sayıldı.

Sayım sonuçlarına göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP'ye 264, AK Parti'ye 38, DSP'ye 4, Saadet Partisine 1 oy çıktı.

Bakan Selçuk'un sandığından CHP çıktı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un oy kullandığı Mehmet İçkale Ortaokulundaki 2270 numaralı sandıkta 337 kayıtlı seçmenden 290'ı oy kullandı.

11 oyun geçersiz olduğu sandıkta büyükşehir belediye başkanlığı için oyların partilere göre dağılımı şöyle oldu:

"CHP 213, AK Parti 58, SP 5, Bağımsız Türkiye Partisi 2, Türkiye Komünist Partisi 1"

Akar'ın sandığından CHP birinci çıktı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın oy kullandığı Çankaya İlkokulundaki 1166 numaralı sandıkta 280 kişi oy kullanırken, 3'ü geçersiz sayıldı.

CHP'ye 222, AK Parti'ye 48, TKP'ye 4, Saadet Partisi'ne 2, Vatan Partisi'ne 1 oy verildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un oy kullandığı Çankaya ilçesindeki Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi 4081 numaralı sandıkta oy sayımı tamamlandı. Sandıkta kayıtlı 340 seçmenden 306'sı oy kullandı. 1 geçersiz oyun çıktığı sandıkta, büyükşehir belediye başkanlığı için oyların partilere göre dağılımı "CHP 231, AK Parti 66, SP 3, Türkiye Komünist Partisi 3, DSP 1, Bağımsız Türkiye Partisi 1" şeklinde oldu.

Bakan Pakdemirli'nin oy kullandığı sandık

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin oy kullandığı Yenimahalle ilçesindeki Sofuoğlu İlkokulunda da 1030 numaralı sandıkta 347 kayıtlı seçmenden 298'i oy verdi.

17 oyun geçersiz olduğu sandıkta, büyükşehir belediye başkanlığı için oyların partilere göre dağılımı şöyle oldu:

"CHP 174, AK Parti 98, SP 5, DSP 4"

Abdulhamit Gül'ün sandığından CHP birinci oldu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün oy kullandığı Sofuoğlu İlkokulundaki 1036 numaralı sandıkta 351 kayıtlı seçmenden 306'sı oy kullandı.

Sandıktan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP'ye 177, AK Parti'ye 106, Demokratik Sol Parti'ye 5, Saadet Partisi'ne 2, bağımsız adaylar Recep Gökyer ve Meriç Meydan'a da birer oy çıktı.

306 kişinin oy kullandığı sandıktaki 14 oy da geçersiz sayıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un oy kullandığı Çankaya ilçesindeki Karakusunlar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 4256 numaralı sandıkta, 348 kayıtlı seçmenden 298'i oy verdi.

Bu sandıkta büyükşehir belediye başkanlığı için oyların partilere göre dağılımı şöyle oldu:

"CHP 229, AK Parti 60, SP 4, DSP 1"

10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve eşi Semra Sezer'in oy kullandığı Şahin Sevin İlkokulunda 1171 numaralı sandıkta 335 seçmenden 272'si oy kullandı. 6 oyun geçersiz çıktığı sandıktan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP'ye 176, AK Parti'ye 89, Vatan Partisi'ne 1 oy çıktı.

Kaynak: AA