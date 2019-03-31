Gündem

Şemdinli ve Çukurca’da Cumhur İttifakı kazandı

31 Mart 2019 Pazar 21:20 - Son Güncelleme 31 Mart 2019 Pazar 21:46

Hakkari’de, Şemdinli ve Çukurca Belediye Başkanlığını, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı kazandı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, oy verme işlemlerinin ardından başlayan sayım işlemleri devam ediyor. Kesin olmayan sonuçlara göre Hakkari’nin Çukurca ilçesinde Cumhur İttifakı’nın adayı Ensar Dündar kazandı. Sandıkların yüzde 96,77’sinin açıldığı Şemdinli’de ise Cumhur İttifakı’nın adayı Tahir Sakli yarış yüzde 49,72 oyla ilk sırada götürüyor. Sandıkların yüzde 68,33'ünün açıldığı Hakkari’de oyların yüzde 53,76'sını alan HDP, yarışı önde götürüyor. Cumhur İttifakı’nın oy oranı ise yüzde 35,99. Kaynak: TRT Haber Etiketler: şemdinli Hakkari Çukurca

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.