Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, 3 saat 40 dakika sürdü.

Koronavirüs salgını sebebiyle sekizinci kez video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Vefa Sosyal Destek Gruplarına PKK'lıların Van'da yaptığı eylemle CHP'lilerin Adana'da gerçekleştirdiği saldırı farklı araçlarla olsa da aynı gayeye yöneliktir. Siyasette kurdukları ittifakı sahada devlete, kamu görevlilerine, mazlumlara saldırmak üzere genişletenlerin hesabını milletimiz sandıkta görecektir. Türkiye önümüzdeki dönemde sadece salgını yenmekle ve 2023 hedeflerine ulaşmakla kalmayacak. Aynı zamanda bu hastalıklı siyasetin temsilcilerinden de kurtulacaktır. Amacı hakka ve halka hizmet olmayan siyasi partilerin düşecekleri durum sonunda budur. Her türlü kepazeliği sergileyip üzerini demokrasi kılıfıyla örtmeye çalışanlar için yolun sonu görülmüştür. Buldukları her fırsatta darbe çığırtkanlığı yapanlar, ülkemizin dizleri üstüne çökmesini bekleyenler cevabı milletimizden alacaklardır. Siyasi çıkarlar uğruna eli kanlı teröristlerle ve uzantılarıyla ittifaklar içine girenlerin yakasından milletimizin eli eksik olmayacaktır.

Bu haftaki toplantımızın en önemli konusu koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmelerdi. Türkiye'nin salgınla mücadelesi başarıyla sürüyor. Küresel düzeyde etkili olan bu salgın tehdidinin ortadan kalkması küresel olarak mümkün olmalıdır. Türkiye olarak yıllarca sınırlarımızı dışarıya tamamen kapatıp günlük hayatı tümüyle durdurup salgının bitişini bekleyemeyiz. Yapmamız gereken, hayatımızı salgın gerçeğine göre yeniden düzenlemektir. Yeni dönemi kontrollü sosyal hayat olarak tanımlıyoruz. Maske, mesafe ve temizlik üçlüsü hayatımızın değişmesi olacak. Sosyal hayatın her alanında diğer insanlarla aramızda 1.5-2 metre fiziki mesafe bırakmaya özen göstereceğiz. Sağlık hizmetleri ve temizlik malzemeleri konusunda hamdolsun ülkemizde hiçbir sıkıntı yoktur.

Başakşehir'deki şehir hastanesinin tamamını perşembe günü Japonya Başbakanı Sayın Abe ile birlikte hizmete açıyoruz. Hizmete açtığımız, açmak üzere olduğumuz yeni hastanelerle istihdam ettiğimiz personellerle sağlık altyapımızı daha da güçlendiriyoruz. Bu hastanemizin adını Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak belirledik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başakşehir'deki Şehir Hastanesi'nin tamamını Perşembe günü Japonya Başbakanı Sayın Abe ile birlikte hizmete açıyoruz.https://t.co/VE8MrRajwZ pic.twitter.com/T3hYOQQGKW — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 18, 2020

Salgının seyrinde olumsuz yönde gelişme olursa bazı tedbirleri çok daha sert bir şekilde uygulamak durumunda kalabiliriz. Vatandaşlarımızdan belirlenen kurallara uymasını tekrar tekrar rica ediyorum. Normalleşme takviminin üsrmesi vaka sayısının sıfırlanmasıyla mümkün. Çay hasadı için diğer illerden Karadeniz'e gitmek isteyen vatandaşlarımız İçişleri Bakanlığımızdan aldıkları izinlerle yarın gece yola çıkabileceklerdir. Vatandaşlarımıza kolaylık gösteriyor, ekonomiyi canlandırmak, ihracatı arttırmak için sürekli yeni adımlar atıyoruz. Sosyal koruma kalkanı ile şu ana kadar yaklaşık 5,5 milyon dar gelirli vatandaşımıza biner lira destek sağladık. Son 2 ayda yaklaşık 10 milyon vatandaşımıza 11,5 milyar lira karşılıksız nakit desteği vererek milletimizin yanında olduğumuzu gösterdik.

23, 24, 25, 26 Mayıs tarihlerinde 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. 24 Mayıs Pazar saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız sokağa çıkabileceklerdir. Bu hafta çarşamba ve cuma günleri gençlerimizle ilgili esnetme uygulaması yine devam edecek. 15 ilimiz için geçerli olan şehirler arası seyahat kısıtlaması, 15 gün süreyle uzatılmıştır. Açık cezaevlerinde olup da salgın sebebiyle izne gönderilmiş bulunan 60 bin mahkumun mayıs sonunda dolan izin süreleri 2 ay süreyle uzatılmıştır.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 ilimiz için geçerli olan şehirlerarası seyahat kısıtlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır.https://t.co/VE8MrRajwZ pic.twitter.com/eeRuLZCbSn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 18, 2020

29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz. Cemaatle namazı yine kurallar içinde ifa edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte öncelikle Valilikler ve Müftülükler tarafından belirlenen şartları uygun camilerden başlayarak, camilerimizi ibadete açıyoruz.https://t.co/VE8MrRajwZ pic.twitter.com/GkfXwAAhtV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 18, 2020

Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okulların eğitim-öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim-öğretim yılı eylül ayında başlayacaktır.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okulların eğitim-öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim-öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır.https://t.co/VE8MrRajwZ pic.twitter.com/yA0OFCrOFY — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 18, 2020

Bayramdan sonra inşallah DSİ'nin ülkemizin birçok yerindeki barajlarının açılışlarını yapacağız.

Yargı başta olmak üzere pek çok alanla ilgili reform hazırlıkları kesintisiz devam ediyor.

Ülkemizden yurt dışına döviz kaçıranlarla ilgi asla merhametimiz olmayacaktır.

Yarın saat 19.19'da İstiklal Marşı yayını yapılacaktır. Milletimizi balkon ve pencerelerden İstiklal Marşı okumaya davet ediyorum.