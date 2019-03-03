Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da partisince düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Son bir yılda üçüncü defadır Ordu'dayım. Her gelişimizde bizleri coşkuyla bağrına basan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Ordu bir kez daha kendi kardeşine, milletin adamına, milletin partisine gönül belediyeciliğine ve tüm adaylarına sahip çıkmak için sabırsızlanıyor. Seçim gününe kadar gece gündüz çalışmaya var mıyız?

"Dostum olduğunu söyleyerek oy devşirmeye çalışıyormuş"

Duyduğuma göre, paçasını terör örgütlerine kaptırdığı için davamıza maalesef aykırı düşen birisi utanmadan, sıkılmadan benim dostum olduğunu söyleyerek oy devşirmeye çalışıyormuş. Beraber yola çıkarsın ama yolda eğer arkadaşını satarsan o zaman Ordulu ona ne deneceğini çok iyi bilir. Deniz üstü piyade, muhabbetler ziyade ölüm var ayrılık yok bizim için dünyada. Bizim dostlarımız burada, bu meydanda. Bizde dostluk, muhabbet pazara kadar değil mezara kadar. Terör örgütü ile bir olup bize parmak sallayan kişiyle bizim ne muhabbetimiz olur ne de dostumuz olur.

Bizi satacaksın sonrada utanmadan sıkılmadan pazarlamaya yelteneceksin. Onun Ordulu olması sizi bağlar mı? Gereken dersi ona 31 Mart'ta veriyor musunuz? AK Parti'nin gücünü, imkanlarını kendilerine mal edenler en başta sizlere saygısızlık ediyor demektir. Bu şehre ne yapıldıysa altında sadece AK Parti'nin ve onunla yol yürüyen kadroların imzası vardır. (İdris Naim Şahin) Gittiği her kapıdan kovulan bu taklacıya 31 Mart'ta öyle bir ders verin ki bir daha karşınıza çıkmaya yüz bulamasın. Dava adamı olmak pazara kadar olmaz, ölene kadar olur.

Ordu'ya rekor kırmak yakışır, rekora var mıyız? Bu seçimde sandıkları patlatıyor muyuz? Büyükşehir'de Hilmi Güler kardeşim için sandıkları patlatıyor muyuz? Altınordu'da Aşkın Tören kardeşim için sandıkları patlatıyor muyuz? Seçim gecesi Ordu'nun sonuçlarını özel olarak takip edeceğim.

"Arkalarına terör örgütlerini alanlar sandıktan çıkacak sonucu bekliyor"

Arkalarına terör örgütlerini, karanlık güçleri alan birileri her seçimde olduğu gibi bu sefer de ellerini ovuşturarak seçim sandığından çıkacak sonucu bekliyorlar. Eğer istediklerini elde edebilirlerse bir karabasan gibi ülkemizin başına çökmeye hazırlanıyorlar. Bu kifayetsiz muhterisleri de sizlerle birlikte inşallah bir kez daha sandığa gömeceğiz

"Ordu'ya 21 katrilyon lirayı aşan yatırım yaptık"

Ordu demek şehir demektir. Biz de bugüne kadar hep adını şehirden alan Ordu'ya yatırımlarımızla ismine layık hale getirmek için çalıştık. Son 17 yılda Ordu'ya 21 katrilyon lirayı aşan yatırım yaptık. Eğitimde 3 bin 547 yeni derslik inşa ettik. Yüksek öğrenim öğrencileri için 3 bin 336 kapasiteli yurt binaları açtık. 20 bin seyirci kapasiteli stadyumumuzun yapımında sona geliyoruz. İnşallah önümüzdeki sezona yetiştireceğiz.

Ordulu ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 2,2 katrilyon lira kaynak aktardık. Sağlıkta 9'u hastane toplam 38 adet tesisi şehrimize kazandırdık. 900 yataklı Ordu Şehir hastanemizin ihale süreci devam ediyor. İmar barışı ile 103 bin Ordulu vatandaşımızın sıkıntısını çözdük. Ulaşımda 50 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 102 kilometre daha ilave ederek 152 kilometreye çıkardık.

Ordu'nun zorlu coğrafyasını yaklaşık 40 kilometre uzunluğunda kaç tane tünel açtık biliyor musunuz? 33 tünel açarak yolları kolay kıldık. Biz Ferhat'ız sizler Şirin. Ferhat dağları delerek Şirin'e ulaşıyor. Biz de dağları deldik Şirin'e ulaştık. Ordu Çevre Yolu'nda 7 köprüyü, 2 adet çift tüneli tamamladık. Ordulu böyle bir hükümeti yalnız bırakır mı? Biz size layık olmaya çalışıyoruz.

Sel felaketi sebebiyle kullanılamaz hale gelen köprüleri onarıyoruz. Sahil yolundaki köprüyü hizmete açtık. Bu felakette hasar gören 10 köprüyü inşallah bu ay içinde kalan iki köprüyü Mayıs ayında açıyoruz.

"Fındık üreticilerimizi destekliyoruz"

Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk denize dolgu yapılarak inşa edilen Ordu-Giresun Havalimanı'nı şehrimize kazandırdık. Havalimanımızın yolcu sayısı geçtiğimiz yıl 1 milyon 86 bini geçti. Ordu'ya 2 baraj ve 1 gölet inşa ettik. 5 baraj daha inşa ediyoruz. Ordu'da ruhsatlı alanlarda fındık üretimi yapan üreticilerimizi destekliyoruz. Ordu'ya 10 milyon avroluk bir yatırımla bal araştırma tesisi kurduk. Bay Kemal ne diyor; çiftçilerimizin elinden topraklarını aldılar. Son 17 yılda çiftçilerimize 3,1 katrilyon lira tarımsal destek verdik.

Desteklerimizle 17 bin kişilik ilave istihdam oluşturduk. Ordu'da 45 bin iş yerimize toplam 870 milyon liralık SGK prim teşviki verdik.

Ordu'da mavi bayraklı 5 adet plajımız dünya üçüncülüğü aldılar. Şehrimizin hem deniz hemde tabiat turizmi potansiyelini değerlendireceğiz. Ordu'ya, Fatsa'ya ve Ünye'ye doğal gazı getirdik. Önümüzdeki yıl Kabadüz'e de doğal gazı getiriyoruz.

Ordu'ya daha yapacak çok işimiz var. İnşallah 31 Mart'tan sonra belediye başkanlarımızla birlikte el birliği içinde bu çalışmaları yürüteceğiz.

"Birliğimizi beraberliğimizi bozmayacağız"

Cumhur İttifakı pazara kadar değil mezara kadar dedik. Sakın ha bölünmeyeceğiz, birliğimizi beraberliğimizi bozmayacağız. AK Parti ve MHP olarak Cumhur İttifakı'nın içinde konsolide olacağız, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.

Bölgemize ve Türkiye'ye bakın. Dünyada her gün dengeler bozuluyor yeni dengeler kuruluyor. Bu sürecin en kanlı sonuçları bölgemizde tezahür ediyor. Böyle bir dönemde Türkiye maruz kaldığı tüm saldırı ve tehditlere rağmen ayakta kalmayı başarmıştır. Bu başarının sahibi sizlersiniz. Sizin desteğiniz olmazsa bu fakir ne yapar? Siz arkamızda durdunuz siz yanımızda oldunuz bizde buralara geldik.

Ülkemizin gücünün birliğinden kaynaklandığını görenler bu seçimde doğrudan oraya saldırıyor. Başını CHP'nin çektiği bazı kesimlerde malesef bu oyuna figüranlık yapıyor. Aslında onlar da ne olup bittiğini iyi görüyor.

"Küresel güçlere göz kırpıyor"

Dün CHP Genel Başkanı çıkmış nereye gitti bu 35 milyar dolar diye esip gürlüyor. O ancak tankların arasından kaçıp gider Bakırköy Belediyesinde kahve yudumlar onun durumu bu ondan birşey olmaz. 35 milyar dolar nereye gitti diyor. 35 milyar Suriyelilere yapılan harcamalara gitti. Güya bizi sıkıştırıcak asıl amacı Türkiye'nin Suriye politikasını değiştireciğini ima ederek bölge ile ilgili hesapları olan küresel güçlere göz kırpıyor. Bay Kemal sen Kandil'in yandaşısın. Kandil'in desteklediği ile el ele kol kolasın.

Bizim arkamızda PKK/PYD var diyor. Bizim arkamızda milletim var halkım var. Biz Hakk'a sırtımızı dayadık.

"Çok meraklıysan Irak'ın kuzeyine gidersin"

Terörle mücadelede bu işi sonlandırmaya doğru geliyoruz. Milletimin huzurunu bozanlara bu ülkede hayat halkı yok. Utanmadan Kürdistan diyor Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Çok meraklıysan Irak'ın kuzeyine gidersin. Türkiye'de böyle bir bölge yok.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma Sanayii'nde 2,5 milyar dolar ihracatımız var. Daha da güçlü olacağız, bölgede belirleyici olacağız.https://t.co/AJ59Y5aHtS pic.twitter.com/h3SDoOLnS1 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 3 Mart 2019

"Bu bölgede Türkiye'ye sorulmadan karar verilemez"

Milletimiz şu gerçeği çok iyi bilmeli, Türkiye'nin Suriye'de Mehmedimiz gereğini yaptı mı? Biz gayretimizle her türlü adımları atıyoruz ve bu bölgede Türkiye'ye sorulmadan bir karar verilemez. Savunma sanayiinde 2,5 milyar dolar ihracatımız var, daha da güçlü olacağız bölgede belirleyici olacağız.

Kaynak: TRT Haber