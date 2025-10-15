Parçalı Bulutlu 16ºC Ankara
Gündem
AA 15.10.2025 17:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı başladı

Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yapılıyor. Toplantının öncelikli gündemi, Gazze'deki ateşkes ve bölgedeki yeni süreç olacak. Kabine toplantısında Terörsüz Türkiye hedefi için yürütülen çalışmalar da ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 2 haftalık aranın ardından yine yoğun gündemle toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 17.00'de başladı.

Gazze'de ateşkes süreci görüşülecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısının en önemli başlığı ise Gazze...

Gazze'de barış için tarihi imzalar Mısır'da atıldı. Tıpkı anlaşmada olduğu gibi ateşkesin uygulanması noktasında da Türkiye aktif rol oynayacak. Bunun için kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kurmaylarının muhataplarıyla yaptığı temaslar üzerinde durulacak.

Türkiye'nin Gazze konusundaki önceliği bölgeye insani yardımların hızla ulaştırılması. Ardından mazlum Filistinlilerin huzur ve güven içinde yaşayacağı bir Gazze'nin yeniden inşası. Bu doğrultuda Türkiye'nin yürüttüğü çalışmalar ve uluslararası toplumla birlikte atılacak adımlar da toplantıda konuşulacak.

Terörsüz Türkiye hedefinde son durum

Toplantının bir diğer gündem maddesi Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar olacak.

Meclis'te devam eden komisyon çalışmalarının yanısıra terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecinde gelinen aşama da değerlendirilecek. Suriye'ye ve özellikle de terör örgütü PKK'nın bölgedeki uzantısı SDG'ye ayrı bir parantez açılacak. Bu konuda dışişleri ve savunma bakanları ile MİT başkanının Suriyeli mevkidaşlarıyla Ankara'da yaptığı kritik toplantının çıktıları ele alınacak.

Ekonomi gündemi de masada olacak

Kabine toplantısında Orta Vadeli Program ile 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programındaki son durum da gündeme gelecek. Programın temel hedefi olan enflasyonu tek haneye düşürmeye dair yapılacaklar ve ekonomik göstergelerdeki iyileşmeler görüşülecek.

Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
