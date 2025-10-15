Parçalı Bulutlu 18ºC Ankara
TRT Haber 15.10.2025 16:40

İçişleri Bakanlığı, radar cezalarında yüzde 10’luk tolerans payının kaldırıldığı iddialarını yalanladı

İçişleri Bakanlığı, "Radar cezalarında sürücülere tanınan yüzde 10’luk tolerans payının kaldırıldığı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

İçişleri Bakanlığı, radar cezalarında yüzde 10’luk tolerans payının kaldırıldığı iddialarını yalanladı

İçişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Karayolları Trafik Kanun değişiklik taslağına istinaden bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, “Radar cezalarında sürücülere tanınan yüzde 10’luk tolerans payının kaldırıldığı, hız sınırını 1 km/s dahi geçen sürücülere para cezası kesileceği” haber ve iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Kanun taslağında, hız cezalarının oransal bazlı yüzdelik artışı yerine, kademeli rakamsal artış ve yerleşim yeri içi/dışı ayrımı yapıldığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yerleşim yerlerinde 50 km/s olan hız sınırında yüzde 10 tolerans uygulanarak ilk kademe cezası 56 km/s üzerinden verilmektedir. Yeni yapılan düzenlemede de yerleşim yerlerinde ilk kademe cezası 56 km/s üzerinden başlamaktadır.

Halen mevcut mevzuatta yerleşim yeri dışındaki iki yönlü karayollarında 90 km/s hız sınırına yüzde 10 tolerans uygulanmaktadır. Yeni yapılan düzenlemede de yerleşim yeri dışındaki iki yönlü karayolundaki ilk kademe hız cezası için 10 km/s tolerans öngörülmüştür. Sonuç olarak hız ile ilgili yerleşim yeri içerisinde 5 km/s; yerleşim yeri dışındaki 10 km/s ilk aşım tolerans uygulaması devam etmektedir."

İçişleri Bakanlığı Trafik
