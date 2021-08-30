Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Devlet erkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Anıtkabir’i ziyaret ediyor. https://t.co/suQnbkF0Sw — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 30, 2021

Erdoğan başkanlığındaki heyet, Misak-ı Milli Kulesine geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Erdoğan, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, bağımsızlığımıza giden yolun altın halkalarından Büyük Zafer’in 99’uncu yıl dönümünde bir kez daha huzurunuzdayız. Bu tarihi günde zatı alinizi ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Türkiye’yi bizlere çizdiğiniz hedefler doğrultusunda parlak bir geleceğe taşıyoruz. Savunma sanayiinde attığımız adımlarla milletimizin gözbebeği olan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin caydırıcılığını her alanda daha da artırıyoruz. Demokraside, adalette, hak ve özgürlüklerde hayata geçirdiğimiz reformlarla cumhurla cumhuriyetimiz arasındaki bağı tahkim ediyoruz. Emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti emin ellerdedir. Ruhun şad olsun."