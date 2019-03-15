Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda Genel Valisi Dame Patsy Reddy’i telefonla arayarak Christchurch şehrindeki 2 camide 49 kişinin katledildiği, terör saldırısını lanetlediğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan, seçim çalışmaları sırasında seçim otobüsü içinde Yeni Zelanda Genel Valisi Dame Patsy Reddy ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüntüsünü paylaştı. Altun paylaşımında, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda Devlet Başkanı Dame Patsy Reddy’i telefonla arayarak Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrindeki 2 camide 49 kişinin katledildiği, 48 kişinin de yaralandığı terör saldırısını tüm Müslümanlar adına lanetlediğini bildirdi.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RT_Erdogan, Yeni Zelanda Devlet Başkanı Dame Patsy Reddy’i telefonla arayarak Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrindeki 2 camide 49 kişinin katledildiği, 48 kişinin de yaralandığı terör saldırısını tüm Müslümanlar adına lanetlediğini bildirdi. pic.twitter.com/CjuWwQ6jwB — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 15 Mart 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmesinde şunları kaydetti;

"Terör eylemi sebebiyle hem geçmiş olsun dileğiyle arıyorum. Tabi bu eylemi özellikle tüm Müslümanlar adına lanetliyorum. Bu vesileyle de sizlerin orada şu andan itibaren bu atılan adım ve maalesef bu teröristin arkasındaki örgütleri meydana çıkarmanızı da özellikle hem ülkeniz hem halkınız için önemli bir adım olarak görüyorum. Teröristin açıklamış olduğu manifesto, içeriği itibarıyla bu işin bireysel olarak yapılmış bir eylem olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Bunun arkasındaki terör gruplarının meydana çıkarılması da inanıyorum ki Yeni Zelanda'yı ciddi manada rahatlatacaktır. Ben Başkan Yardımcımı ve Dışişleri Bakanımı bir heyetle birlikte Yeni Zelanda'ya gönderiyorum. Onlarla birlikte yeni yol haritasını belirleme noktasında bir değerlendirme yaparsanız bu da çok çok isabetli olacaktır. Özgürlükler ülkesi Yeni Zelanda'ya bir gölge düşürülmesini asla istemeyiz."

Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda 49 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Terör saldırısı, Yeni Zelanda’nın ChristChurch ilçesindeki iki camide Cuma namazı sırasında gerçekleşti. Saldırıda 49 kişi hayatını kaybetti, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Kaynak: TRT Haber