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Gündem
TRT Haber 12.11.2024 10:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'de İklim Zirvesi'ne katılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 29'uncu İklim Zirvesi'nde temaslarda bulunuyor. Devlet ve Hükümet Başkanları Yüksek Düzeyli Oturumu'nda konuşacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşmeler de yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'de İklim Zirvesi'ne katılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğini bu kez Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de sürdürecek.

Bakü Olimpiyat Stadyumu'nun yanındaki zirve için kurulan alanda Aliyev ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'de İklim Zirvesi'ne katılıyor

Çekilen aile fotoğrafında Erdoğan, Aliyev ve Guterres'in yanı sıra İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif gibi liderler de yer aldı.

Fotoğraf çekiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, solunda ise Pakistan Başbakanı Şerif bulundu.

Aile fotoğrafının çekilmesiyle COP29 Dünya Liderleri İklim Zirvesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Erdoğan katılımcılara hitap edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devlet ve Hükümet Başkanları Yüksek Düzeyli Oturumu''nda katılımcılara hitap edecek.

Cumhurbaşkanı, katılımcılara hitabında iklim değişikliğinin yıkıcı etkileriyle mücadele için herkese sorumluluk düştüğünün altını çizecek. Türkiye'nin iklim ve çevre krizi karşısında attığı adımları, koyduğu hedefleri anlatacak. Eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan 'sıfır atık' projesinin önemini vurgulayacak.

 

Erdoğan çok sayıda liderle ikili görüşme yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve marjında Azerbaycan’da bulunan devlet ve hükümet başkanlarıyla da ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Görüşmelerde ülkeler arasındaki ilişkilerin yanı sıra, başta Gazze ve Lübnan'daki son durum olmak üzere küresel ve bölgesel gelişmeler ele alınacak.  

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