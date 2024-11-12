Düzce depreminin üzerinden 25 yıl geçti

17 Ağustos 1999'da 7,4 büyüklüğündeki Gölcük Depremi ile yıkıma uğrayan Düzce, yaklaşık 3 ay sonra 12 Kasım'da 7,2 büyüklüğündeki depremle bir kez daha sarsıldı. Her iki depremde 1115 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 836 kişi de yaralandı, 6 bin 444 yapıda ağır, 5 bin 506 yapıda orta, 9 bin 433 yapıda ise az hasar tespit edildi.

Merkez üssü Kaynaşlı ilçesi olan depremin üzerinden 25 yıl geçti. Bu süre zarfında risk taşımayan bölgelerde yapılan kalıcı konutlar ve zaman içerisinde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmalarıyla yapı stokunun yüzde 75'i yenilendi.

Düzce'yi vuran 7,2'lik depremin üzerinden tam 25 yıl geçti

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, merkez üssü Düzce olan 12 Kasım 1999 depreminin 25. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Depremin doğal bir süreç olduğuna dikkat çeken Özlü, en önemli tedbirin teknoloji, bilim ile denetimin bir arada uygulandığı, sağlıklı ve güvenli yapılar inşa etmek olduğunu belirtti.

Deprem gerçeğinin sadece Düzce değil, Türkiye’nin en büyük meselesi olduğunu belirten Başkan Özlü, uygun yapılaşma ve denetimlerin yıkım ve zararları büyük ölçüde engelleyeceğine dikkat çekti. Başkan Özlü, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"17 Ağustos Marmara Depremi’nden sadece 87 gün sonra ikinci bir yıkımla karşılaşan Düzce’miz, merkez üssü Kaynaşlı olan 7,2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Şehrimizden geçen Kuzey Anadolu Fayı’nın Kuzey kolunun kırıldığı bu iki depremde binlerce vatandaşımızı, zemine uygun olmayan, eksik malzemeli yapılar nedeniyle ebediyete uğurladık. Türkiye’nin en önemli meselesi depremdir ve ona karşı alınacak tedbirlerdir. Depremin doğal bir gelişim olduğunun farkında olmakla birlikte böyle bir durumdan etkilenmemek için izlememiz gereken en korunaklı yol; Cumhurbaşkanımızın da çağrı da bulunduğu gibi yatay mimari alışkanlığını yaygın ve kalıcı hale getirmek, uygun malzeme ve ölçümler ışığında konutlar inşa etmektir".

"Şehrimizi yeniden inşa ettik"

"Düzce yaşadığı iki büyük felaketin izlerini hızla silerken 3 ayda iki büyük sarsıntı ile yıkılmış şehrimizi yeniden inşa ettik. Özellikle son yıllarda Düzce Belediye Meclisi’mizin de desteği sayesinde İmar ve Şehircilik konularında önemli düzenlemeler yaptık. Şehrimizin yapı stokunu çok büyük oranda yeniledik. Denetim ve yaptırım mekanizmalarımızı titiz çalışmalarında destekledik ve bu konuda vatandaşlarımızda farkındalık oluşturmayı amaçladık. Düzce’mizde 20 metre genişliğindeki yol kenarları haricinde zemin üzeri iki kattan daha yüksek hiçbir yapının yapılmasına izin vermedik. Mevcut imar yönetmeliğimizde de bu karara uymak kesin olarak aradığımız kıstaslardan biridir. Bu açıdan yatay mimari konusunda Düzce’miz ülkemize örnek gösterebileceğimiz nadir bir şehirdir, bu bizim için bir gurur kaynağıdır. Nitekim en son yaşadığımız 23 Kasım Depremi’nde şehrimizde hiçbir yapının zarar görmemesi kararlı çalışmalarımızın ortaya koyduğu memnuniyet uyandırıcı sonuçtur".

"Deprem gerçeğine her zaman hazır olmamız gerekiyor"

"Geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız acısı hala taze olan 6 Şubat depremleri ülkemizin deprem gerçeğine her zaman hazır olması gerektiğini kaybettiğimiz canlarla bir kez daha hatırlattı. Bu konuda hiç esnemeden üzerimize düşen ne ise yapmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile binlerce vatandaşımızı hayattan koparan depremlerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Allah, Düzce’mize, ülkemize ve milletimize böyle acılar bir daha yaşatmasın."