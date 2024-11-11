Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan hükümetini temsilen Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve eşi Leyla Bağcı, Azerbaycan Görev Gücü Grup Komutanı Korgeneral Bahtiyar Ersay ve Askeri Ataşe Tuğgeneral Gaffar Gören karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da Bakü'ye gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında karşılama töreninde ve aile fotoğrafında yer alacak.

Devlet ve hükümet başkanlarıyla da ikili görüşmeler gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılımcılara hitabında iklim değişikliğinin yıkıcı etkileriyle mücadele için herkese sorumluluk düştüğünün altını çizecek ve Türkiye'nin iklim ve çevre krizi karşısında attığı adımları, koyduğu hedefleri anlatacak. Eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan 'sıfır atık' projesinin önemini vurgulayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve marjında Azerbaycan’da bulunan devlet ve hükümet başkanlarıyla da ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Görüşmelerde ülkeler arasındaki ilişkilerin yanı sıra, başta Gazze ve Lübnan'daki son durum olmak üzere küresel ve bölgesel gelişmeler ele alınacak.