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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu ve beraberindekileri kabul etti
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindekileri kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Soylu'ya İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin eşlik etti.
Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
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