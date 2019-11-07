Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Macaristan’da Başbakan Viktor Orban ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, konuşmasında, "AB'nin son dönemde ülkemize karşı tutumu yapıcı olmaktan uzaktır. Birkaç üye ülkenin ikili meselesi, Türkiye-AB ilişkilerini rehin almamalı." ifadelerini kullanarak, Türkiye'nin tam üyeliğinin Avrupa Birliğine katacağı değerin layıkıyla kavranması gerektiğini söeyledi.

"Ülkemizde 4 milyon mülteci var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde 4 milyon mülteci var. Bunlardan ciddi sayıda mültecinin özellikle Avrupa'ya göç etmesi mümkün. Güvenli bölge ihdasıyla atmak istediğimiz adım, bizdeki mültecilerin kendi evlerine kendi topraklarına dönmesini sağlamaya yöneliktir." dedi.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEAŞ ile mücadeleye en büyük tavrı Türkiye olarak biz koyuyoruz. Bağdadi'nin yakın çevresinden 13 kişi elimizde.https://t.co/msLjH0B1mf pic.twitter.com/sOScvPvYUN — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 7, 2019

"Şu anda cezaevlerimizde 1150'yi aşkın DEAŞ'lı var"

"Bağdadi'nin ablasını, eşi ile yakaladık, şu anda bizde. En son 13 tane en yakın çevresini da yakaladık, onlar da şu anda elimizde." diyen Erdoğan, "DEAŞ'a karşı şu anda dünyada Türkiye'den çok daha güçlü tavır koyan ikinci bir ülke yoktur." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "İlk etapta sadece El Bab'da 3 bini aşkın DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirerek derdest ettik. Şu anda cezaevlerimizde 1150'yi aşkın DEAŞ'lı var." ifadelerini kullandı.

"Terörün ve teröristin iyisi, 'benimki seninki' anlayışı olmaz"

"Maalesef bazı stratejik ortakların terör örgütü liderleriyle ne yazık ki görüşmeleri, dayanışmaları var. Bunlar bizi üzüyor." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörün ve teröristin iyisi, 'benimki seninki' anlayışı olmaz. Eğer bu mücadeleyi vereceksek kararlı vereceğiz." şeklinde konuştu.

Erdoğan, terörle mücadele ile ilgili, "151 ülkeden, 76 bin kişiye Türkiye'ye giriş yasağı koyduk. Bunların içinde DEAŞ var, diğer teröristler var." dedi.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Destek gelse de gelmese de bu misafirlerimize ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Tabii bu da bir yere kadar. Kapıları açtığımızda nereye gidecekler malumdur.https://t.co/msLjH0B1mf pic.twitter.com/ih5wWjhIF8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 7, 2019

"Misafirlerimize ev sahipliğine devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Destek gelse de gelmese de misafirlerimize (Suriyeli) ev sahipliğine devam edeceğiz. Baktık bu iş olmuyor, kapıları açmak zorunda kalırız." ifadelerini kullandı.

#SONDAKİKA

[Cumhurbaşkanı'nın ABD ziyareti] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görüşmemizde ikili ilişkiler ve bölgesel sorunları ele alacağız. Terörle mücadelede bundan sonraki süreçte beraber neler yapacağımızı konuşacağız.https://t.co/msLjH0B1mf pic.twitter.com/wxH78iKRlc — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 7, 2019

ABD ziyareti konusu

ABD ziyareti ile ilgili de Erdoğan, şunları kaydetti:

"İkili ilişkilerimiz başta olmak üzere bölgesel sorunları ele alacağız. Görüşmede S-400, Patriot ve F-35 konuları yer alacak."

"Mazlum Kobani denilen adamın Bağdadi'den farkı yok"

Sadece terör örgütlerinin başlarında olanları öldürmekle terörün bitmediğini belirten Erdoğan, "Stratejik ortaklığın gereğini yerine getiremezsek bugün bizi vuran terör, yarın bir başka ülkeyi vuracaktır." dedi.

Erdoğan, "Mazlum Kobani denilen adamın Bağdadi'den farkı yok. Bağdadi ne kadar önemli bir teröristse Mazlum Kobani de o kadar önemli bir teröristtir." şeklinde konuştu.

#SONDAKİKA

[Cumhurbaşkanı'nın ABD ziyareti] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize Patriot verilmediği için biz alternatif aradık ve S400'ü aldık. Amerika bize Patriot verecekse şartlar uygun olması halinde alabiliriz.https://t.co/msLjH0B1mf pic.twitter.com/HM7eolL3KW — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 7, 2019

"S400'ü aldık bu iş bitti"

S400'ün alındığını ve bu işin bittiğini belirten Erdoğan, "Ama Amerika bize Patriot verecekse şartların uygun olması halinde alabiliriz. Bunu da kendilerine teklif ettik." şeklinde konuştu.

Kaynak: TRT Haber, AA