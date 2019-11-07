İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis İçişleri Komisyonunda "Türkiye’de Göç Yönetimi" sunumu yaptı, düzensiz göçle ilgili son bilgileri paylaştı.

Soylu, Türkiye’de 5 milyon 74 bin yabancı olduğunu söyledi.

Düzensiz göçle mücadelede gelinen durumu anlatan Soylu, 2019 yılında 373 bin düzensiz göçmen yakalandığını, 171 bin kişinin ülkelerine gönderildiğini kaydetti.

Bakan Soylu, geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısının 3 milyon 680 bin olduğunu belirtti.

Soylu, son günlerde kamuoyunda yer alan "Uyum Strateji Belgesi" ile "Ulusal Eylem Planı"nın Suriyeliler için değil, Türkiye'deki diğer yabancılar konusunda kamu hizmetlerinin planlanması amacıyla hazırlandığını ifade etti.

Kaynak: TRT Haber