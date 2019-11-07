İddiaya göre, Aksaray'da otizmli öğrencilerin sınıflarının kapatılmasını talep eden veliler, okulun çıkış saatinde bir araya gelerek otizmli çocukları yuhaladı. Milli Eğitim Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olaya, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da Twitter adresinden tepki gösterdi.

Bakan Selçuk, "Aksaray’da bir okulda yaşanan hadise hepimizi derinden üzdü. Çocuklarımızın maruz kaldığı ayrımcılık kabul edilemez. İl müdürlüğümüz ve uzmanlarımız psiko-sosyal destek, rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermek için ailelerimiz ve çocuklarımızla görüşüyor." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Otizm başlığı altında gündeme gelen, Özel Eğitim İhtiyacı olan çocuklarımızı ve kıymetli ailelerini inciten olayları hassasiyetle takip ediyoruz." açıklasını yapmıştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da "Otizmli çocuklarımız ve ailelerini inciten hadise, ne eğitim sistemimizle ne de toplumsal değerlerimizle örtüşmektedir. Engelli çocuklarımıza ve ailelerine yönelik yürüttüğümüz her çalışmada hassasiyet gösterirken; böylesi bir münferit olayın yaşanmış olması kabul edilemez." demişti.

Kaynak: TRT Haber