Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da07 Kasım 2019 Perşembe 15:51 - Son Güncelleme 07 Kasım 2019 Perşembe 17:34
Macaristan'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temasları kapsamında Macar mevkidaşı Janos Ader ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısı kapsamında resmi ziyarette bulunmak üzere Macaristan'a gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Budapeşte Ferenc Liszt Uluslararası Havalimanı'nda yetkililer tarafından karşılandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader ile görüştü.
Erdoğan'ın Macaristan Cumhurbaşkanı Ader ile Sandor Sarayı'ndaki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.
Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile de bir görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban tarafından resmi törenle karşılandı.
Programda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.
Emine Erdoğan Kispest Gökkuşağı Anaokulu’nun açılışını yaptı
Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Macaristan’da Kispest Gökkuşağı Anaokulu’nun açılışına katıldı.
Emine Erdoğan, açılışın ardından sınıfları gezerek çocuklarla sohbet etti.
Kaynak: AA