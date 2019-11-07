Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da

07 Kasım 2019 Perşembe 15:51 - Son Güncelleme 07 Kasım 2019 Perşembe 17:34

Macaristan'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temasları kapsamında Macar mevkidaşı Janos Ader ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi.