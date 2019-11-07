ABD'de olası bir okul faciasının eşiğinden dönüldü.

Ohio eyaletinin Columbus şehrinde bir adam, kaybolan silahı için polise başvurdu. O silah, bir gün sonra 6 yaşındaki torununun okul çantasından çıktı.

İlkokul birinci sınıftaki çocuk, yarı otomatik silahı sırt çantasına koyarak okuluna götürdü. Çocuğun silahı bir arkadaşına göstermesi üzerine, arkadaşı durumu öğretmenine söyledi.

Silahı çocuktan alan okul yönetimi, polise haber verdi. Yaşı nedeniyle çocuk hakkında bir işlem yapılmadı ancak, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ABD'de her yıl bin 300'e yakın çocuk, silahlı yaralanmalarda hayatını kaybediyor.

Bir araştırmaya göre, ülkede okul çağında silahla vurularak ölen çocuk sayısı, görevi başında hayatını kaybeden polis sayısından daha yüksek.

Kaynak: TRT Haber