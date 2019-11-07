Ticaret krizleri, nükleer gerginliklere çözüm arayışları ve iklim değişikliğiyle mücadele yolları.

Tüm bu konular, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Pekin ziyaretinde gündemdeydi.

Avrupa ülkeleri son dönemde Çin ile iş birliğini artırdı. Çin, “küresel ortak” olarak görülüyor.

Çok ulusluluğa dayanan politikalara sıcak bakmayan Donald Trump liderliğindeki ABD'den uzaklaşılıyor.

Macron’un Çin ziyareti sırasında enerji, tarım ve havacılık alanlarında 15 milyar dolarlık anlaşmaya imza atıldı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Avrupa turunun Fransa ayağında da Avrupalı uçak üreticisi Airbus ile on milyarlarca dolarlık anlaşma imzalanmıştı.

Çin'in Airrbus'tan 300 uçak satın alma kararı, Amerikalı rakip firma Boeing'e darbe niteliğindeydi.

Son olarak Pekin'de Fransız ve Çinli liderlerin bir araya geldiği görüşmede çok ulusluluğa dayanan politikalar ve serbest ticareti destekleme mesajı verildi.

Kaynak: Reuters, AP