Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar 18:47Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bağcılar Ülkü Ocakları'nı ziyaret etti
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılış töreninde açıklamalarda bulunduktan sonra Bağcılar Ülkü Ocakları'nı ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar’da tamamlanan 97 tesisin toplu açılış töreninde açıklamalarda bulunduktan sonra Bağcılar Ülkü Ocakları'nı ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve İstanbul AK Parti İl Başkanı Nuri Kabaktepe’de eşlik etti.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, İstanbul'da Bağcılar Ülkü Ocakları'nı ziyaret etti. pic.twitter.com/p2Wj8J4JpY— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) April 2, 2023
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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