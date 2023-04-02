Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda, Bağcılar Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Bağcılar'ın saygı değer güzel insanları, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum.

Şu ahde vefanız var ya başı rahmet ortası mağfiret sonu edebi azaptan kurtuluş olan Ramazan'ın manevi duygusuyla sizleri selamlıyorum.

Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizleri özlemiştik, görüyorum ki siz de bizleri özlemişsiniz. Bağcılar halkıyla birlikte tüm İstanbulluların Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum.

Kılıçdaroğlu'na seccade tepkisi

Fazla kalmadı 40 gün, birileri seccadelerin üzerine ayakkabılarla basabilir. Çünkü bunlar Pensilvanya'dan alıyorlar talimatı, onlara meşrudur. Bunlara en güzel cevabı benim aziz milletim 14 Mayıs'ta verecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fazla kalmadı, 40 gün. Bu 40 gün içerisinde birileri seccadelerin üzerine ayakkabılarla basabilir. Çünkü bunlar Pensilvanya'dan alıyorlar talimatı. Bütün bunlara en güzel cevabı 14 Mayıs’ta aziz milletim verecektir.https://t.co/BiEfWr1sIF pic.twitter.com/4GQRrRjYnX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 2, 2023

Bu sene deprem felaketi sebebiyle Ramazan'ı hüzünlü geçiriyoruz. Cumhur ittifakı olarak hem deprem konutlarının temellerini attık hem de iftarı paylaştık. Milletimiz oruçla, Kuranla, nefis muhasebesi ile bu mübarek günleri idrak ederken deprem bölgesindeki kardeşlerini unutmuyor.

Bağcılar'ın bölgeye yaptığı yardımın tutarı 250 milyon lirayı aştı. Belediyemizi tebrik ediyorum. Şov peşinde koşmadan, reklam yapma derdine düşmeyen herkesten Allah razı olsun diyorum. İnşallah yaralarımızı bir an evvel saracağız. Depremin yıktığı şehirleri yeniden ayağa kaldıracağız. Bununla ilgili adımları atmaya başladık.

Amacımız bir yıl içinde 319 bin konutu hak sahiplerine teslim etmektir. Toplamda teslim edeceğimiz konut sayısı 650 bini geçecektir. Tüm şehirlerimizi eski görkemine kavuşturuncaya kadar durmayacağız.

Bay bay Kemal, sen İzmir'in milletvekilisin, belediye sende ne yaptın söyle bakalım. Çok çalışacağız, 14 Mayıs'ta gereken dersi vereceğiz.

Belediye hizmet binamızdan, hükümet konağına, yaşlı yaşam merkezine, park ve bahçelerden tam 97 kalem eseri bugün resmen hizmete açıyoruz. Toplam tutarı 3 milyar 412 milyon lirayı geçen bu hizmet ve yatırımların Bağcılar'a hayırlı olmasını diliyorum.

Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Bağcılar'ı asla ihmal etmiyoruz. Bağcılar'ın kalbimizde ayrı bir yeri var. Buranın Bakırköy'e bağlı olduğu dönemde buralarda çizme ile çok dolaştık.

Kahramanmaraş depremlerinde dönüşümün önemini gördük. Yıllardır CHP zihniyetinin acımasız şekilde eleştirdiği TOKİ binalarımız deprem imtihanından alnının akıyla çıktı. Buralarda hiçbir can kaybı, yıkıntı yaşanmadı.

Akşener'e tepki

Hanımefendi çıkmış bizim yaptığımız hastanelerle dalga geçiyor. Hanımefendi gel Başakşehir Çam Sakura'yı gör, şehir hastanelerimizi gör. Bu hastanelerimiz olmasaydı şu Kovid'te biz ne yapardık ya? Kovid hastanelerimizi 3 ayda bitirdik. Beni çok sinirli görmüş o yüzden kalkmış bana papatya çayı tavsiye ediyor, biz de ona rezene çayı tavsiye ediyoruz.

[Akşener’e tepki]

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul il teşkilatının bizim yönlendirmemiz sebebiyle kurşunlandığı yalanını ifade ediyor. İçişleri Bakanlığı faillerini buldu. Utanmadan sıkılmadan bu iftirayı attın. Şimdi özür dileyebiliyor musun?https://t.co/BiEfWr1sIF pic.twitter.com/zDVGFDhHju — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 2, 2023

"Utanmadan bizi sorumlu tuttular"

O da yetmedi utanmadan sıkılmadan İstanbul İl Teşkilatı'nın kurşunlandığı yalanını söyledi. Utan utan! Tayyip Erdoğan'ın hayatında bu tür ahlaksızlıklar olmamıştır. Senin geçmişinde olmuş olabilir. İçişleri Bakanlığı bu olayın faillerini buldu, çıkardı. Şimdi özür dileyebiliyor musun? Dileyemezsin, bu bir cibiliyet meselesidir. 14 Mayıs'ta özellikle hanım kardeşlerimden bu hanımefendiye ders vermesini istiyorum.

Siyaset sahnesinde yaşananları sizlerde biliyorsunuz. Kimlerin kimlerle beraber olduğunu görüyorsunuz. Bir tarafta 15 Temmuz'da meydanlara çıkan Cumhur İttifakı var, bir tarafta 7'li koalisyon var.

Bay bay Kemal teröristlerle dolaşıyor. PKK'nın parlamentodaki uzantısı HDP'yi gidip ziyaret etti mi Bay bay Kemal? Onlara neyi vaat etti? Neyin sözünü verdi? Açıklayabilir mi? Açıklayamaz. Neymiş Demirtaş'ı serbest bırakacakmış, teröristbaşını serbest bırakacakmış.

Hanımefendi ne diyordu? Kumar masası, noter. Ne oldu şimdi? Şimdi el ele verdin, yolculuğa devam. Bir tarafta önce vatan diyen hasbi bir birliktelik var. Burada hesabi birliktelik yok. Diğer tarafta Türkiye'nin güvenliğini pazarlık konusu yapan bir ekip var.

Korkarım bu gidişle inşallah bizler meydanlardaki bu azametle sandıkları da patlatarak yola farklı bir şekilde devam edeceğiz. Milletimiz 14 Mayıs'ta bu rezalete dur diyecektir. Ben Bağcılar'a güveniyorum, sizden 14 Mayıs'ta güçlü bir destek bekliyorum.

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