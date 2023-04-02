Türkiye 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandığa gidecek.

Seçim takvimi işliyor.

Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu.

Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da başlanacak.

19 Nisan'da milletvekili kesin aday listeleri açıklanacak

Milletvekili seçimine girecek ittifakların ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi ise 8 Nisan'da...

Milletvekili aday listeleri 9 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek. 15 Nisan'da milletvekili geçici aday listeleri, 19 Nisan'da da kesin aday listeleri duyurulacak.

Gümrük kapıları ile yurt dışında oy verme işlemi ise 27 Nisan tarihinde başlayacak.