Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar 16:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Bach kabul etti.
Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yer aldı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Mehmet Muharrem Kasapoğlu
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