Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı kutlama mesajında şu ifadeyi kullandı:
"Obamız, yuvamız, gözbebeğimiz Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyor, tüm Azerbaycanlı kardeşlerime Türkiye'nin selam ve muhabbetlerini iletiyorum."
Obamız, yuvamız, gözbebeğimiz Azerbaycan’ın 15 Haziran Millî Kurtuluş Günü’nü en içten dileklerimle tebrik ediyor, tüm Azerbaycanlı kardeşlerime Türkiye’nin selam ve muhabbetlerini iletiyorum. ???????????????? pic.twitter.com/1hYDN1CGeb— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 15, 2025