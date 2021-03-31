Haber Giriş: 31 Mart 2021 Çarşamba 17:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Mustafayev'i kabul etti
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'i kabul etti.
Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'i kabulü, yaklaşık 45 dakika sürdü.
Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Hakan Fidan da yer aldı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan
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