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Gündem
TRT Haber 10.07.2025 16:31

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya, inşallah ebediyen özgür kalacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "5 yıl önce bugün zincirlerini kırıp Ezan-ı Muhammedîlerle yeniden buluşturduğumuz Ayasofya, inşallah ebediyen özgür kalacak..." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya, inşallah ebediyen özgür kalacak

İstanbul'un fethinden sonra cami olarak kullanılan ve 1934'te alınan Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülen Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması için Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin yayımlanmasının üzerinden 5 yıl geçti.

Ayasofya'nın ibadete açılmasının üzerinden 5 yıl geçti
Ayasofya'nın ibadete açılmasının üzerinden 5 yıl geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "5 yıl önce bugün zincirlerini kırıp Ezan-ı Muhammedîlerle yeniden buluşturduğumuz Ayasofya, inşallah ebediyen özgür kalacak" ifadelerine yer verdi.

24 Temmuz 2020'de Cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, 86 yıl müze olarak hizmet veren Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine yönelik Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle 2016'da Danıştaya dava açmıştı.

Söz konusu dava 10 Temmuz 2020'de karara bağlanırken, Danıştay 10. Dairesi Ayasofya'nın müze statüsünü belirleyen 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını oy birliğiyle iptal etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya, inşallah ebediyen özgür kalacak

Danıştayın kararı, Ayasofya Meydanı'nda toplanan vatandaşlar tarafından sevinçle karşılanmıştı.

Aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni imzalamıştı.

Kararnamenin yayımlanmasının ardından "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" veya "Ayasofya-i Kebir Camii" olarak ifade edilen cami, 86 yıl aradan sonra 24 Temmuz 2020'de kılınan cuma namazıyla yeniden ibadete açılmıştı. Namaza, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra çok sayıda davetli ve vatandaş katılmıştı.

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